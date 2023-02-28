На взятке поймали командира одного из подразделений батальона ТрО

За 75 тысяч гривен подозреваемый обещал перевести военнослужащего с фронта в тыл

Командир кадрового подразделения одного из батальонов ТРО задержали на взятке. Злоумышленник обещал 14 военнослужащим перевести их с линии фронта в тыл.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Взяточник в ТрО

Правоохранители поймали на незаконных действиях руководителя кадрового подразделения одного из батальонов территориальной обороны.

Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 368 УК Украины).

Подозреваемый требовал взятку в размере 1 230 000 грн.

За деньги – в тыл

Следствие выяснило, что подозреваемый предложил 14 военнослужащим перевести в учебный центр на базе бригады, а затем переместить с фронта в тыл.

Каждому из 14 военных такая незаконная "услуга" стоила 75 тысяч гривен.

Еще одному военнослужащему злоумышленник пообещал помочь избежать административной и уголовной ответственности за 180 тысяч гривен.

Именно при получении взятки руководитель подразделения и был задержан.

Напомним, что в пяти медучреждениях Киева выявили факты подделки документов для уклоняющихся от призыва.

Фото: Офис Генпрокурора