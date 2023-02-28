На взятке поймали командира одного из подразделений батальона ТрО
Командир кадрового подразделения одного из батальонов ТРО задержали на взятке. Злоумышленник обещал 14 военнослужащим перевести их с линии фронта в тыл.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Взяточник в ТрО
Правоохранители поймали на незаконных действиях руководителя кадрового подразделения одного из батальонов территориальной обороны.
Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 368 УК Украины).
Подозреваемый требовал взятку в размере 1 230 000 грн.
За деньги – в тыл
Следствие выяснило, что подозреваемый предложил 14 военнослужащим перевести в учебный центр на базе бригады, а затем переместить с фронта в тыл.
Каждому из 14 военных такая незаконная "услуга" стоила 75 тысяч гривен.
Еще одному военнослужащему злоумышленник пообещал помочь избежать административной и уголовной ответственности за 180 тысяч гривен.
Именно при получении взятки руководитель подразделения и был задержан.
Напомним, что в пяти медучреждениях Киева выявили факты подделки документов для уклоняющихся от призыва.
Фото: Офис Генпрокурора