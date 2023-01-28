Ідентифікація тіл загиблих у Харківській області триває – скільки ще розпізнали

Робота з ідентифікації тіл продовжується

На Харківщині залишаються неідентифікованими ще понад 400 загиблих, яких виявили на звільнених територіях. З початку роботи на очищених від російських окупантів територіях Харківщини їм вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Ідентифікація тіл

У повідомленні йдеться, що серед загиблих є тіла зі слідами тортур та розстрілу. Зазвичай лише за допомогою генетичної експертизи можна ідентифікувати вбитих. Фахівці-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих та за допомогою мобільних лабораторій на місці події проводять дослідження.

"Ці ДНК-лабораторії дозволяють протягом 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його із вилученими у родичів зразками", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупаційна армія активно використовує мобільні крематорії. Таким чином армія ворога хоче приховати катастрофічні втрати.