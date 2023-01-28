Идентификация тел погибших в Харьковской области продолжается - сколько еще распознали

В Харьковской области еще не идентифицировали 400 тел погибших, — Нацполиция
В Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 погибших, которых обнаружили на освобожденных территориях. С начала работы на очищенных от российских оккупантов территориях Харьковщины им удалось идентифицировать 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Идентификация тел
В сообщении говорится, что среди погибших есть тела со следами пыток и расстрела. Обычно только с помощью генетической экспертизы можно идентифицировать убитых. Специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК от родственников погибших и с помощью мобильных лабораторий на месте происшествия проводят исследования.
"Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с полученными у родственников образцами", — говорится в сообщении.
Напомним, что оккупационная армия активно использует мобильные крематории. Так армия врага хочет скрыть катастрофические потери.