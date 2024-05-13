Яка ситуація на Харківщині станом на вечір 13 травня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, заслухав доповіді головкомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Вони стосувалися найгарячіших напрямків фронту, зокрема, Харківської області.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців.

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Ситуація на напрямках фронту станом на вечір 13 травня

"Харківщина — тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони", — сказав Зеленський.

За його словами, безпосередньо на місці за цей напрямок відповідає бригадний генерал Михайло Драпатий — йому надаються необхідні засоби ураження та необхідні сили. Наразі з'являється все більше результатів — українські бійці знищують піхоту окупанта та техніку.

"Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил", — зауважив Президент.

Він зазначив, що також не залишають без необхідної підтримки й забезпечення й напрямки у Донецькій області. Зокрема, йдеться про Краматорський та Покровський.

Також незмінно приділяється увага й Куп’янському напрямку та фіксується ворожа активність проти Сумської й Чернігівської області. Там діють диверсійні групи, ворог обстрілює населені пункти.

Зеленський наголосив, що наше завдання абсолютно зрозуміле — зірвати російську спробу розширити війну, а його виконання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях.

"Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог має частковий успіх у Харківській області.

Також ми писали, що на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків" — ним став Михайло Драпатий.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області.