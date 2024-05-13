Яка ситуація на Харківщині станом на вечір 13 травня

На Харківщині тривають контрударні дії ЗСУ — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, заслухав доповіді головкомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Вони стосувалися найгарячіших напрямків фронту, зокрема, Харківської області.
Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців.
Ситуація на напрямках фронту станом на вечір 13 травня
"Харківщина — тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони", — сказав Зеленський.
За його словами, безпосередньо на місці за цей напрямок відповідає бригадний генерал Михайло Драпатий — йому надаються необхідні засоби ураження та необхідні сили. Наразі з'являється все більше результатів — українські бійці знищують піхоту окупанта та техніку.
"Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил", — зауважив Президент.
Він зазначив, що також не залишають без необхідної підтримки й забезпечення й напрямки у Донецькій області. Зокрема, йдеться про Краматорський та Покровський.
Також незмінно приділяється увага й Куп’янському напрямку та фіксується ворожа активність проти Сумської й Чернігівської області. Там діють диверсійні групи, ворог обстрілює населені пункти.
Зеленський наголосив, що наше завдання абсолютно зрозуміле — зірвати російську спробу розширити війну, а його виконання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях.
"Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади", — додав він.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог має частковий успіх у Харківській області.
Також ми писали, що на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків" — ним став Михайло Драпатий.
Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області.
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