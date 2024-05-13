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На Харьковщине продолжаются контрударные действия ВСУ — вечернее обращение Зеленского

13 мая 2024 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какая ситуация в Харьковской области по состоянию на вечер 13 мая
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Они касались самых горячих направлений фронта, в частности Харьковской области.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении к украинцам.

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"Харьковщина — продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и в целом пограничные районы", — сказал Зеленский.

По его словам, непосредственно на месте за это направление отвечает бригадный генерал Михаил Драпатый — ему предоставляются необходимые средства поражения и необходимые силы. Появляется все больше результатов — украинские бойцы уничтожают пехоту оккупанта и технику.

"Благодарю наших воинов, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил", — отметил Президент.

Он отметил, что также не оставляют без необходимой поддержки и обеспечения и направления в Донецкой области. В частности, речь идет о Краматорском и Покровском.

Также постоянно уделяется внимание и Купянскому направлению и фиксируется вражеская активность против Сумской и Черниговской области. Там действуют диверсионные группы, враг обстреливает населенные пункты.

Зеленский подчеркнул, что наша задача абсолютно ясна — сорвать российскую попытку расширить войну, а ее выполнение зависит буквально от каждого, кто сейчас находится на позициях.

"Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе. Спасибо сегодня за сбитый российский Су-25 в Донецкой области. Ребята из 110-й отдельной механизированной бригады", — добавил он.

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Скриншот сообщения Зеленского

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что враг имеет частичный успех в Харьковской области.

Также мы писали, что на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских оккупантов наступать в Харьковской области.

Владимир Зеленский
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
фронт
наступление

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