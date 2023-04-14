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На Харківщині затримали ще трьох "чиновників" окупаційної адміністрації РФ

14 квітня 2023 15:29
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На Харківщині затримали ще трьох "чиновників" окупаційної адміністрації РФ
Працівник Служби безпеки України. Фото: пресцентр СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Серед них — двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Що відомо про "діяльність" зрадників

Як розповіли правоохоронці, після окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом. За це влітку минулого року їх призначили помічниками керівника "територіального управління" окупаційної адміністрації району.

На цих "посадах" вони виконували вказівки агресора щодо підготовки і проведення псевдореферендуму на території захоплених громад. Для цього колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували брати участь у фейковому плебісциті і "проголосувати" на користь кремля.

Також зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних "виборчкомів".

У разі незгоди — погрожували репресіями з боку каральних органів росіян.

колаборант
Один із затриманих колаборантів на Харківщині. Фото: СБУ
колаборант
Один із затриманих колаборантів на Харківщині. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує колаборантам

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
обшуки
Виявлені речі під час обшуків у зрадників. Фото: СБУ

Що відомо про ще одного зрадника

Третім зловмисником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який після захоплення громади приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації.

У серпні минулого року він добровільно погодився очолити створене агресором "управління фінансів" захопленого району. Там колаборант організовував роботу щодо наповнення "бюджету" загарбників, насамперед для потреб матеріально-технічного забезпечення окупаційних угруповань на східному фронті.

Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, де намагався "загубитися" та уникнути відповідальності. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

колаборант
Один із затриманих колаборантів на Харківщині. Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини трьох інформаторів ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області.

 

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