На Харківщині затримали ще трьох "чиновників" окупаційної адміністрації РФ
Служба безпеки затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Серед них — двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Що відомо про "діяльність" зрадників
Як розповіли правоохоронці, після окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом. За це влітку минулого року їх призначили помічниками керівника "територіального управління" окупаційної адміністрації району.
На цих "посадах" вони виконували вказівки агресора щодо підготовки і проведення псевдореферендуму на території захоплених громад. Для цього колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували брати участь у фейковому плебісциті і "проголосувати" на користь кремля.
Також зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних "виборчкомів".
У разі незгоди — погрожували репресіями з боку каральних органів росіян.
Яке покарання загрожує колаборантам
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Що відомо про ще одного зрадника
Третім зловмисником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який після захоплення громади приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації.
У серпні минулого року він добровільно погодився очолити створене агресором "управління фінансів" захопленого району. Там колаборант організовував роботу щодо наповнення "бюджету" загарбників, насамперед для потреб матеріально-технічного забезпечення окупаційних угруповань на східному фронті.
Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, де намагався "загубитися" та уникнути відповідальності. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини трьох інформаторів ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області.