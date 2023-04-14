В Харьковской области задержали еще трех "чиновников" оккупационной администрации РФ

Сотрудник Службы безопасности Украины. Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Среди них двое жителей Волчанского района, бывшие чиновники органов местного самоуправления.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Как рассказали правоохранители, после оккупации части региона они добровольно пошли на сотрудничество с врагом. За это летом прошлого года они были назначены помощниками руководителя "территориального управления" оккупационной администрации района.

На этих "должностях" они выполняли указания агрессора относительно подготовки и проведения псевдореферендума на территории захваченных общин. Для этого коллаборанты лично организовывали собрание местных жителей, где агитировали участвовать в фейковом плебисците и "проголосовать" в пользу кремля.

Также злоумышленники заставляли людей вступать в состав оккупационных "избиркомов".

В случае несогласия угрожали репрессиями со стороны карательных органов россиян.

Один из задержанных коллаборантов в Харьковской области. Фото: СБУ

Один из задержанных коллаборантов в Харьковской области. Фото: СБУ

Какое наказание грозит коллаборантам

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Обнаружены вещи во время обысков у предателей. Фото: СБУ

Что известно об еще одном изменнике

Третьим злоумышленником оказался 55-летний житель поселка Двуречная Купянского района, который после захвата общины присоединился к рядам местной оккупационной администрации.

В августе прошлого года он добровольно согласился возглавить созданное агрессором "управление финансов" захваченного района. Там коллаборант организовывал работу по наполнению "бюджета" захватчиков, в первую очередь для нужд материально-технического обеспечения оккупационных группировок на восточном фронте.

Во время освобождения региона коллаборант скрылся в Харькове, где пытался "затеряться" и избежать ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Один из задержанных коллаборантов в Харьковской области. Фото: СБУ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины трех информаторов ФСБ. Они проводили разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области.