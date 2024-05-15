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На Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі, — Генштаб

15 травня 2024 13:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

З початку наступальних дій на Харківському напрямку 10 травня втрати в живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими. У районі Вовчанська підрозділи Сил оборони виявляють групи противника з метою недопущення його закріплення в північній частині міста.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу від 15 травня. 

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Ситуація на Харківському напрямку 15 травня

Українськими підрозділами за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ. 

На Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі, — Генштаб - фото 1
Наслідки бойових дій у Вовчанську. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Крім того, наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили й техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

На Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі, — Генштаб - фото 2
Наслідки бойових дій у Вовчанську. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі, — Генштаб - фото 3
Скриншот допису Генштабу

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший Синьківка, Куземівка Стельмахівка, Крохмальне Берестове, Котлярівка Піщане, Кармазинівка Новоєгорівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку наші війська стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе Роздолівка, Берестове Спірне, Миколаївка Спірне, Яковлівка Роздолівка, ситуація контрольована.

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Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

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Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове Сокіл, ще одну атаку окупантів наші воїни відбивають на напрямку Семенівка Новоселівка Перша.

На одній з ділянок під час атаки противника наші захисники знищили ворожий танк і дві БМП. Сили оборони покращили тут тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника українські воїни проводять перегрупування.

Загалом з початку доби загалом відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі, — Генштаб - фото 6
Скриншот допису Генштабу

 

Втрати армії РФ

  • особового складу  — близько 486 940 (+1510) осіб,
  • танків 7 510 (+14) од.,
  • бойових броньованих машин 14 508 (+48) од.,
  • артилерійських систем 12 538 (+23) од.,
  • РСЗВ 1 070 (+0) од.,
  • засоби ППО 798 (+0) од.,
  • літаків 351 (+0) од.,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 10015 (+30) од.,
  • крилаті ракети 2 199 (+2) од.,
  • кораблі /катери 26 (+0) од.,
  • підводні човни — 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн 16955 (+48) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 2 061 (+7) од.
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Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, за останні 24 години темп наступу росіян на півночі Харківської області значно знизився. 

Перед цим керівник ГУР МО України Кирило Буданов проаналізував ситуацію у Харківській області та розповів про ймовірні успіхи противника 13 травня. 

ЗСУ
Харківська область
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
наступ

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