На Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

С начала наступательных действий на Харьковском направлении 10 мая потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными. В районе Волчанска подразделения Сил обороны обнаруживают группы противника с целью недопущения его закрепления в северной части города.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба от 15 мая.

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Ситуация на Харьковском направлении 15 мая

Украинскими подразделениями с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части Волчанска.

Последствия боевых действий в Волчанске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Кроме того, наши подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций.

Последствия боевых действий в Волчанске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Всего с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении 10.05.2024 потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожены или повреждены 98 единиц вооружения и военной техники.

Скриншот сообщения Генштаба

Ситуация по фронтам

На Купянском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Куземовка — Стельмаховка, Крахмальное — Берестово, Котляровка — Песчаное, Кармазиновка — Новоегоровка. Потери наших позиций не допущены.

На Северском направлении наши войска сдерживают 5 атак российских оккупантов на направлениях Веселое — Раздоловка, Берестово — Спорное, Николаевка — Спирное, Яковлевка — Раздоловка, ситуация контролируемая.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

На Краматорском направлении подразделения сил обороны осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется.

На Торецком направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Зайцево — Курдюмовка, потери позиций не допущены.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

На Покровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Очеретино — Новоалександровка, одно боевое столкновение продолжается в направлении Соловьево — Сокол, еще одну атаку оккупантов наши воины отбивают в направлении Семеновка — Новоселовка Первая.

На одном из участков во время атаки противника наши защитники уничтожили вражеский танк и два БМП. Силы обороны улучшили здесь тактическое положение. На другом участке в результате интенсивного огневого воздействия противника украинские воины проводят перегруппировку.

В общем, с начала суток произошло 41 боевое столкновение. Противник нанес один авиационный удар с использованием КАБов и 17 ударов дронами-камикадзе, совершил более 470 обстрелов позиций наших войск.

Скриншот сообщения Генштаба

Утраты армии РФ

личного состава — около 486 940 (+1510) человек,

танков — 7 510 (+14) ед.,

боевых бронированных машин — 14 508 (+48) ед.,

артиллерийских систем — 12 538 (+23) ед.,

РСЗО — 1 070 (+0) ед.,

средства ПВО — 798 (+0) ед.,

самолетов — 351 (+0) ед.,

вертолетов — 325 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 015 (+30) ед.,

крылатые ракеты — 2 199 (+2) ед.,

корабли /катера — 26 (+0) ед.,

подводные лодки — 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 16 955 (+48) ед.,

специальная техника — 2 061 (+7) ед.

Ориентировочные потери русских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по данным аналитиков ISW, в последние 24 часа темп наступления россиян на севере Харьковской области значительно снизился.

Перед этим руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов проанализировал ситуацию в Харьковской области и рассказал о возможных успехах противника 13 мая.