На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні, — ОВА

Процес розмінування. Фото: ДСНС

Внаслідок залишеної на території Великоолександрівської громади вибухівки загинув мирний житель. Згідно з офіційною інформацією, трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брид та Білогірка, коли 30-річний чоловік зіткнувся з вибухонебезпечним предметом, який залишили російські військові.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Читайте також:

Що сталося з чоловіком

У повідомленні йдеться, що внаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям.

У Херсонській ОВА нагадали, що на території Херсонщини існує високий ризик вибухів, пов'язаних із незнятою вибухівкою. Небезпеку становлять узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі.

Для своєї безпеки не рекомендується відвідувати ці місця без впевненості в наявності саперів, які здійснюють очищення від небезпечних предметів. Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь правил безпеки та повідомляйте про будь-які підозрілі знахідки відповідним службам.

Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський звернувся до учасників засідання міністрів сільського господарства країн G7, яке проходить у Японії, з проханням про міжнародну допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення.