На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні, — ОВА
Внаслідок залишеної на території Великоолександрівської громади вибухівки загинув мирний житель. Згідно з офіційною інформацією, трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брид та Білогірка, коли 30-річний чоловік зіткнувся з вибухонебезпечним предметом, який залишили російські військові.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Що сталося з чоловіком
У повідомленні йдеться, що внаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям.
У Херсонській ОВА нагадали, що на території Херсонщини існує високий ризик вибухів, пов'язаних із незнятою вибухівкою. Небезпеку становлять узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі.
Для своєї безпеки не рекомендується відвідувати ці місця без впевненості в наявності саперів, які здійснюють очищення від небезпечних предметів. Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь правил безпеки та повідомляйте про будь-які підозрілі знахідки відповідним службам.
Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський звернувся до учасників засідання міністрів сільського господарства країн G7, яке проходить у Японії, з проханням про міжнародну допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення.