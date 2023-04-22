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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні, — ОВА

22 квітня 2023 20:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні, — ОВА
Процес розмінування. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок залишеної на території Великоолександрівської громади вибухівки загинув мирний житель. Згідно з офіційною інформацією, трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брид та Білогірка, коли 30-річний чоловік зіткнувся з вибухонебезпечним предметом, який залишили російські військові.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Що сталося з чоловіком

У повідомленні йдеться, що внаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям.

У Херсонській ОВА нагадали, що на території Херсонщини існує високий ризик вибухів, пов'язаних із незнятою вибухівкою. Небезпеку становлять узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі.

Для своєї безпеки не рекомендується відвідувати ці місця без впевненості в наявності саперів, які здійснюють очищення від небезпечних предметів. Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь правил безпеки та повідомляйте про будь-які підозрілі знахідки відповідним службам.

Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський звернувся до учасників засідання міністрів сільського господарства країн G7, яке проходить у Японії, з проханням про міжнародну допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення.

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