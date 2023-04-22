В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине, — ОВА
В результате оставленной на территории Великоалександровской общины взрывчатки, погиб мирный житель. Согласно официальной информации, трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давидов Брид и Белогорка, когда 30-летний мужчина столкнулся с взрывоопасным предметом, оставленным российскими военными.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Что стало с мужчиной
В сообщении говорится, что в результате взрыва, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
В Херсонской ОВА напомнили, что на территории Херсонщины существует высокий риск взрывов, связанных с неснятой взрывчаткой. Опасность представляют побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри.
Для своей безопасности не рекомендуется посещать эти места без уверенности в наличии саперов, которые производят очистку от опасных предметов. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила безопасности и сообщайте о любых подозрительных находках соответствующим службам.
Напомним, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обратился к участникам заседания министров сельского хозяйства стран G7, проходящего в Японии, с просьбой о международной помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения.