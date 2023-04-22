В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине, — ОВА

Процесс разминирования. Фото: ГСЧС

В результате оставленной на территории Великоалександровской общины взрывчатки, погиб мирный житель. Согласно официальной информации, трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давидов Брид и Белогорка, когда 30-летний мужчина столкнулся с взрывоопасным предметом, оставленным российскими военными.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В сообщении говорится, что в результате взрыва, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Херсонской ОВА напомнили, что на территории Херсонщины существует высокий риск взрывов, связанных с неснятой взрывчаткой. Опасность представляют побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри.

Для своей безопасности не рекомендуется посещать эти места без уверенности в наличии саперов, которые производят очистку от опасных предметов. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила безопасности и сообщайте о любых подозрительных находках соответствующим службам.

Напомним, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обратился к участникам заседания министров сельского хозяйства стран G7, проходящего в Японии, с просьбой о международной помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения.