На Херсонщині хлопчик підірвався на ворожій міні — в ОВА розповіли про стан дитини
У селі Музиківка Херсонської області в суботу, 11 травня, дитина підірвалася на міні. Внаслідок вибуху російського боєприпасу хлопчик отримав численні травми.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
Дитина підірвалася на міні
"У Музиківці на російській міні підірвалась дитина", — йдеться у повідомленні.
За словами Прокудіна, 11-річного хлопчика ушпиталили з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.
Наразі дитина перебуває в операційній — лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси.
Також ми писали, що у Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії.
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