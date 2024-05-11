На Херсонщині хлопчик підірвався на ворожій міні — в ОВА розповіли про стан дитини

Розмінування території. Ілюстративне фото: AP

У селі Музиківка Херсонської області в суботу, 11 травня, дитина підірвалася на міні. Внаслідок вибуху російського боєприпасу хлопчик отримав численні травми.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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Дитина підірвалася на міні

"У Музиківці на російській міні підірвалась дитина", — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, 11-річного хлопчика ушпиталили з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.

Наразі дитина перебуває в операційній — лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси.

Також ми писали, що у Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії.