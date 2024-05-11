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На Херсонщині хлопчик підірвався на ворожій міні — в ОВА розповіли про стан дитини

11 травня 2024 18:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Херсонщині хлопчик підірвався на ворожій міні — в ОВА розповіли про стан дитини
Розмінування території. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Музиківка Херсонської області в суботу, 11 травня, дитина підірвалася на міні. Внаслідок вибуху російського боєприпасу хлопчик отримав численні травми.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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Дитина підірвалася на міні

"У Музиківці на російській міні підірвалась дитина", — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, 11-річного хлопчика ушпиталили з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота. 

Наразі дитина перебуває в операційній — лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси. 

Також ми писали, що у Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії. 

діти
вибух
Херсонська область
боєприпаси
міни
війна в Україні
Олександр Прокудін

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