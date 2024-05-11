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На Херсонщине мальчик подорвался на вражеской мине — в ОВА рассказали о состоянии ребенка

11 мая 2024 18:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Херсонщине мальчик подорвался на вражеской мине — в ОВА рассказали о состоянии ребенка
Разминирование территории. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В селе Музыковка Херсонской области в субботу, 11 мая, ребенок подорвался на мине. В результате взрыва российского боеприпаса мальчик получил многочисленные травмы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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"В Музыковке на российской мине подорвался ребенок", — говорится в сообщении.

По словам Прокудина, 11-летнего мальчика госпитализировали с обломочными ранениями ног, грудной клетки и живота.

Сейчас ребенок находится в операционной — врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина нашел опасный предмет. Возле мусорных баков он обнаружил боеприпасы.

Также мы писали, что в Николаевской области на мине подорвались двое мужчин. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.

дети
взрыв
Херсонская область
боеприпасы
мины
война в Украине
Александр Прокудин

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