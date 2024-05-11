На Херсонщине мальчик подорвался на вражеской мине — в ОВА рассказали о состоянии ребенка
В селе Музыковка Херсонской области в субботу, 11 мая, ребенок подорвался на мине. В результате взрыва российского боеприпаса мальчик получил многочисленные травмы.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Ребенок подорвался на мине
"В Музыковке на российской мине подорвался ребенок", — говорится в сообщении.
По словам Прокудина, 11-летнего мальчика госпитализировали с обломочными ранениями ног, грудной клетки и живота.
Сейчас ребенок находится в операционной — врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина нашел опасный предмет. Возле мусорных баков он обнаружил боеприпасы.
Также мы писали, что в Николаевской области на мине подорвались двое мужчин. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.
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