Збирав дрова у лісосмузі — на Херсонщині на ворожій міні підірвався чоловік

Від отриманих травм чоловік загинув на місці

На Херсонщині поблизу села Музиківка загинув, підірвавшись на ворожій мін і , чоловік, який збира в дрова у лісосмузі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо

За даними слідства, 31 січня у лісосмузі поблизу села Музиківка Херсонської області на міні, залишеній військовими рф, підірвався місцевий житель.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Також відомо, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині на російській міні підірвався електрик. Чоловік отримав досить тяжкі травми.

Додамо, щ о у Київській області підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують нарощувати систему інженерних огорож. Зокрема, це робиться на півночі регіону. Інженерно-саперними підрозділами насамперед проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів можливого висування супротивника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач.

Також повідомлялося, що через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світ і мінне поле.