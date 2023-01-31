Збирав дрова у лісосмузі — на Херсонщині на ворожій міні підірвався чоловік

На Херсонщині на ворожій міні підірвався місцевий житель: правоохоронці почали розслідування
На Херсонщині поблизу села Музиківка загинув, підірвавшись на ворожій мін і , чоловік, який збира в дрова у лісосмузі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
-
Коли світ досягне порогу глобального потепління: підрахунки штучного інтелекту
-
Для агропродукції України відкривається ринок експорту до Канади та Сербії
-
Зеленський обговорив з Трюдо реалізацію формули миру
-
Дружина Миколи Тищенка, модель та блогерка Барановська, прокоментувала скандальне розслідування
-
У Києві відновлять будівництво пішохідного мосту на Оболоні, — Кличко
-
Зеленський та Марченко обговорили шляхи забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини
-
Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги
-
Франція передасть Україні 12 гаубиць Caesar
-
У Києві вводять перепустки нового формату для пересування в комендантську годину
-
Латвія підтримає Україну та розгляне можливість бойкоту Олімпійських ігор-2024: що відомо
Що відомо
За даними слідства, 31 січня у лісосмузі поблизу села Музиківка Херсонської області на міні, залишеній військовими рф, підірвався місцевий житель.
Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.
Також відомо, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Увага, фото нижче містить чутливий контент 18+
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині на російській міні підірвався електрик. Чоловік отримав досить тяжкі травми.
Додамо, щ о у Київській області підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують нарощувати систему інженерних огорож. Зокрема, це робиться на півночі регіону. Інженерно-саперними підрозділами насамперед проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів можливого висування супротивника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач.
Також повідомлялося, що через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світ і мінне поле.