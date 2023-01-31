Собирал дрова в лесополосе — в Херсонской области на вражеской мине взорвался мужчина

От полученных травм мужчина погиб на месте

В Херсонской области вблизи села Музыковка погиб, взорвавшись на вражеской мине, человек, который собирает в дрова в лесополосе. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно

По данным следствия, 31 января в лесополосе вблизи села Музыковка Херсонской области на мине, оставленной военными рф, взорвался местный житель.

От полученных ранений мужчина погиб на месте.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с участием сотрудников прокуратуры и полиции.

Также известно, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, недавно в Херсонской области на российской мине взорвался электрик. Муж получил довольно тяжелые травмы.

Добавим, что В Киевской области подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают наращивать систему инженерных ограждений. В частности, это делается на севере региона. Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и возможного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач.

Также сообщалось, что из-за агрессии россии в Украине заминировано 250 тысяч квадратных километров. Таким образом, россия создала в Украине больше всего в мире и минное поле.