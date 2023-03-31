На Херсонщині підірвалася на міні бригада обленерго: є загиблі
У Херсонській області російська міна убила двох людей і тяжко поранила третього. На російський боєприпас наїхав автомобіль працівників Херсонського обленерго.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Вибух на Херсонщині
У селі Посад-Покровське сьогодні, 31 березня, на російській міні підірвався автомобіль.
У автівці перебували працівники Херсонського обленерго, які їхали на роботу — відновлювати зруйновані російськими окупантами електромережі.
Жертви російської міни
Внаслідок вибуху на місці загинули дві людини — водій і електромонтер.
Ще один працівники Херсонобленерго у важкому стані був доправлений до лікарні.
Кримінальна справа
Під керівництвом Олешківської окружної прокуратури було розпочате досудове розслідування.
Кримінальне провадження відкрите за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що тільки за один день, 26 березня, у Херсонській області на російських мінах підірвалося відразу чотири мешканці.
Фото: Херсонська обласна прокуратура