На Херсонщині підірвалася на міні бригада обленерго: є загиблі

На місці вибуху

У Херсонській області російська міна убила двох людей і тяжко поранила третього. На російський боєприпас наїхав автомобіль працівників Херсонського обленерго.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Вибух на Херсонщині

У селі Посад-Покровське сьогодні, 31 березня, на російській міні підірвався автомобіль.

У автівці перебували працівники Херсонського обленерго, які їхали на роботу — відновлювати зруйновані російськими окупантами електромережі.

Жертви російської міни

Внаслідок вибуху на місці загинули дві людини — водій і електромонтер.

Ще один працівники Херсонобленерго у важкому стані був доправлений до лікарні.

Кримінальна справа

Під керівництвом Олешківської окружної прокуратури було розпочате досудове розслідування.

Кримінальне провадження відкрите за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що тільки за один день, 26 березня, у Херсонській області на російських мінах підірвалося відразу чотири мешканці.

Фото: Херсонська обласна прокуратура