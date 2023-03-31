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На Херсонщині підірвалася на міні бригада обленерго: є загиблі

31 березня 2023 14:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На місці вибуху
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Херсонській області російська міна убила двох людей і тяжко поранила третього. На російський боєприпас наїхав автомобіль працівників Херсонського обленерго.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Вибух на Херсонщині

У селі Посад-Покровське сьогодні, 31 березня, на російській міні підірвався автомобіль.

У автівці перебували працівники Херсонського обленерго, які їхали на роботу — відновлювати зруйновані російськими окупантами електромережі.

Жертви російської міни

Внаслідок вибуху на місці загинули дві людини — водій і електромонтер.

Ще один працівники Херсонобленерго у важкому стані був доправлений до лікарні.

На міні підірвалися працівники Херсонобленерго

Кримінальна справа

Під керівництвом Олешківської окружної прокуратури було розпочате досудове розслідування.

Кримінальне провадження відкрите за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що тільки за один день, 26 березня, у Херсонській області на російських мінах підірвалося відразу чотири мешканці.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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