В Херсонской области подорвалась на мине бригада облэнерго: есть погибшие
В Херсонской области российская мина убила двух человек и тяжело ранила третьего. На российский боеприпас наехал автомобиль работников Херсонского облэнерго.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Взрыв в Херсонской области
В селе Посад-Покровское сегодня, 31 марта, на российской мине взорвался автомобиль.
В автомобиле находились ехавшие на работу работники Херсонского облэнерго — восстанавливать разрушенные российскими оккупантами электросети.
Жертвы российской мины
В результате взрыва на месте погибли два человека — водитель и электромонтер.
Еще один работник Херсоноблэнерго в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Уголовное дело
Под руководством Олешковской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование.
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что только за один день, 26 марта, в Херсонской области на российских минах подорвались сразу четыре жителя.
Фото: Херсонская областная прокуратура