В Херсонской области подорвалась на мине бригада облэнерго: есть погибшие

На месте взрыва

В Херсонской области российская мина убила двух человек и тяжело ранила третьего. На российский боеприпас наехал автомобиль работников Херсонского облэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Взрыв в Херсонской области

В селе Посад-Покровское сегодня, 31 марта, на российской мине взорвался автомобиль.

В автомобиле находились ехавшие на работу работники Херсонского облэнерго — восстанавливать разрушенные российскими оккупантами электросети.

Жертвы российской мины

В результате взрыва на месте погибли два человека — водитель и электромонтер.

Еще один работник Херсоноблэнерго в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Уголовное дело

Под руководством Олешковской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что только за один день, 26 марта, в Херсонской области на российских минах подорвались сразу четыре жителя.

Фото: Херсонская областная прокуратура