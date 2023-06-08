Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Херсонщині пішов під воду будинок-музей художниці Поліни Райко: що змогли врятувати arrow

На Херсонщині пішов під воду будинок-музей художниці Поліни Райко: що змогли врятувати

8 червня 2023 23:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Херсонщині пішов під воду будинок-музей художниці Поліни Райко: що змогли врятувати
Будинок-музей Поліни Райко в Олешках. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Будинок-музей відомої художниці Поліни Райко, що в Олешках Херсонської області, через підрив греблі Каховської ГЕС опинився під водою. Скоріше за все, відновити його вже буде немождиво.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Херсонського обласного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов.

Читайте також:

Храмцов також повідомив, що одну роботу художниці таки вдалося врятувати. 

Картина "Берегині" Поліни Райко. Фото: Facebook

"Мені відомо, що будиночок з фресками під водою. Берегині евакуювалися і знаходяться в безпеці", — написав Семен Храмцов. 

Поліни Райко. Фото: Facebook

Роботи Поліни Райко

Поліна Райко малювала переважно сімейні історії, фотографії, сюжети з Біблії, фантастичних звірів.

Її будинок став справжнім витвором мистецтва.

Роботи Поліни Райко. Фото: Facebook

Вона померла 15 січня 2004 року, їй було 75 років. Дослідники поставили її творчість в один ряд із мистецтвом Марії Приймаченко та Катерини Білокур.

Роботи Поліни Райко. Фото: Facebook

Нагадаємо, вніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Волонтери Фонду Вадима Столара доставили на Херсонщину воду та продукти

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB