На Херсонщині пішов під воду будинок-музей художниці Поліни Райко: що змогли врятувати
Будинок-музей відомої художниці Поліни Райко, що в Олешках Херсонської області, через підрив греблі Каховської ГЕС опинився під водою. Скоріше за все, відновити його вже буде немождиво.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Херсонського обласного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов.
Храмцов також повідомив, що одну роботу художниці таки вдалося врятувати.
"Мені відомо, що будиночок з фресками під водою. Берегині евакуювалися і знаходяться в безпеці", — написав Семен Храмцов.
Роботи Поліни Райко
Поліна Райко малювала переважно сімейні історії, фотографії, сюжети з Біблії, фантастичних звірів.
Її будинок став справжнім витвором мистецтва.
Вона померла 15 січня 2004 року, їй було 75 років. Дослідники поставили її творчість в один ряд із мистецтвом Марії Приймаченко та Катерини Білокур.
Нагадаємо, вніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.
Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.