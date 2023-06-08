В Херсонской области пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко: что смогли спасти
Дом-музей известной художницы Полины Райко в Олешках Херсонской области из-за подрыва плотины Каховской ГЭС оказался под водой. Скорее всего, восстановить его уже будет невозможно.
Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Херсонского областного фонда им. Полины Райко, художник Семен Храмцов.
Храмцов также сообщил, что одну работу художницы таки удалось спасти.
"Мне известно, что домик с фресками под водой. Берегини эвакуировались и находятся в безопасности", — написал Семен Храмцов.
Работы Полины Райко
Полина Райко рисовала преимущественно семейные истории, фотографии, сюжеты из Библии, фантастических зверей.
Ее дом стал настоящим произведением искусства.
Она скончалась 15 января 2004 года, ей было 75 лет. Исследователи поставили ее творчество в один ряд с искусством Марии Примаченко и Екатерины Билокур.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, что вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.