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В Херсонской области пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко: что смогли спасти

8 июня 2023 23:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Херсонской области пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко: что смогли спасти
Дом-музей Полины Райко в Олешках. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дом-музей известной художницы Полины Райко в Олешках Херсонской области из-за подрыва плотины Каховской ГЭС оказался под водой. Скорее всего, восстановить его уже будет невозможно.

Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Херсонского областного фонда им. Полины Райко, художник Семен Храмцов.

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Храмцов также сообщил, что одну работу художницы таки удалось спасти.

Картина "Берегині" Полины Райко. Фото: Facebook

"Мне известно, что домик с фресками под водой. Берегини эвакуировались и находятся в безопасности", — написал Семен Храмцов.

Полины Райко. Фото: Facebook

Работы Полины Райко

Полина Райко рисовала преимущественно семейные истории, фотографии, сюжеты из Библии, фантастических зверей.

Ее дом стал настоящим произведением искусства.

Работы Полины Райко. Фото: Facebook

Она скончалась 15 января 2004 года, ей было 75 лет. Исследователи поставили ее творчество в один ряд с искусством Марии Примаченко и Екатерины Билокур.

Работы Полины Райко. Фото: Facebook

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, что вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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