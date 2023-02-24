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​​​​​​​На Херсонщині російські пропагандисти знімають відео про "звірства ЗСУ", — Маляр

24 лютого 2023 12:36
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Журналісти федеральних ЗМІ росії створювали пропагандистські антиукраїнські ролики
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

В окупованих районах Херсонської області працівники російських пропагандистських ЗМІ знімали фейкові відео про "обстріли з боку ЗСУ". Також кремлівські пропагандити брехали про підтримку українськими школярами дій окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Пропагандисти на окупованій території

До лівобережних, тимчасово окупованих районів Херсонської області прибули російські пропагандисти, які працюють журналістами федеральних телеканалів російської федеральних телеканалів.

Тут вони зайнялися продукуванням пропагандистської відеопродукції, яка спрямована на дискредитацію Сил оборони України.

Зйомки відбуваються у Голопристанському та Каховському районах Херсонської області.

Що знімали російські "журналісти"

Кремлівські пропагандисти знімали зруйновані обстрілами об’єкти у містах і селах Херсонської області, які постраждали від власне російської артилерії та авіації.

Крім того, наголосила Маляр, росіяни намагалися показати начебто масову підтримку символів російської державності та дій окупантів у школах Херсонщини.

"Зокрема, пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну рф та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за звільнення та возз’єднання з росією", — зазначила заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, що російські пропагандисти регулярно поширюють фейки про Україну. В середині січня представники країни-агресора глузували з Володимира Зеленського, а також применшували наслідки удару по Дніпру.

Фото з російських ЗМІ

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