В Херсонской области российские пропагандисты снимают видео о "зверствах ВСУ", — Маляр
В оккупированных районах Херсонской области работники российских пропагандистских СМИ снимали фейковые видео об "обстрелах со стороны ВСУ". Также кремлевские пропаганды врали о поддержке украинскими школьниками действий оккупантов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Пропагандисты на оккупированной территории
В левобережные, временно оккупированные районы Херсонской области прибыли российские пропагандисты, которые работают журналистами федеральных телеканалов.
Здесь они занялись продуцированием пропагандистской видеопродукции, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины.
Съемки проходят в Голопристанском и Каховском районах Херсонской области.
Что снимали российские "журналисты"
Кремлевские пропагандисты снимали разрушенные обстрелами объекты в городах и селах Херсонской области, пострадавших от российской артиллерии и авиации.
Кроме того, подчеркнула Маляр, россияне пытались показать вроде бы массовую поддержку символов российской государственности и действий окупантов в школах Херсонщины.
"В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна россии и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за увольнение и воссоединение с россией", — отметила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, что российские пропагандисты регулярно распространяют фейки об Украине. В середине января представители страны-агрессора смеялись над Владимиром Зеленским, а также преуменьшали последствия удара по Днепру.
Фото из российских СМИ