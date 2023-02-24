В Херсонской области российские пропагандисты снимают видео о "зверствах ВСУ", — Маляр

Журналисты федеральных СМИ россии создавали пропагандистские антиукраинские ролики

В оккупированных районах Херсонской области работники российских пропагандистских СМИ снимали фейковые видео об "обстрелах со стороны ВСУ". Также кремлевские пропаганды врали о поддержке украинскими школьниками действий оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Пропагандисты на оккупированной территории

В левобережные, временно оккупированные районы Херсонской области прибыли российские пропагандисты, которые работают журналистами федеральных телеканалов.

Здесь они занялись продуцированием пропагандистской видеопродукции, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины.

Съемки проходят в Голопристанском и Каховском районах Херсонской области.

Что снимали российские "журналисты"

Кремлевские пропагандисты снимали разрушенные обстрелами объекты в городах и селах Херсонской области, пострадавших от российской артиллерии и авиации.

Кроме того, подчеркнула Маляр, россияне пытались показать вроде бы массовую поддержку символов российской государственности и действий окупантов в школах Херсонщины.

"В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна россии и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за увольнение и воссоединение с россией", — отметила заместитель министра обороны Украины.

Напомним, что российские пропагандисты регулярно распространяют фейки об Украине. В середине января представители страны-агрессора смеялись над Владимиром Зеленским, а также преуменьшали последствия удара по Днепру.

Фото из российских СМИ