Розмінування Херсонщини: чоловік підірвався на міні

На Херсонщині треба розмінувати 700 тис. гектар землі, — Хлань
В Херсонській області не розмінованими залишилися 700 тисяч гектар землі, людей просять не розпочинати весняно-польові роботи, адже є ризик підірватися на ворожій міні.
Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"Проведення весняно-польових робіт треба проводити тільки там, де площі розміновані. На зараз розміновано 4 000 гектар, а ще 700 000 гектар не розміновано. Про весняно-польові роботи рано казати, не треба до них приступати", — сказав Хлань.
Він додав, що 7 березня в селі Трохимівка підірвався на вибуховому пристрої чоловік. Це доводить, що небезпечно пересуватися польовими дорогами.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів ще більше важкої техніки. Вона потрібна для розмінування і забезпечення своїх підрозділів.
Додамо, нещодавно ми писали, що у прикордонній з Україною Брянській області на міні підірвалися росгвардійці.