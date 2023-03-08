Разминирование Херсонщины: мужчина взорвался на мини

Ситуация с разминированием в Херсонской области

В Херсонской области не разминированы остались 700 тысяч гектар земли, людей просят не начинать весенне-полевые работы, ведь есть риск подорваться на вражеской мини.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Проведение весенне-полевых работ нужно проводить только там, где площади разминированы. Сейчас разминировано 4 000 гектар, а еще 700 000 гектар не разминировано. О весенне-полевых работах рано говорить, не надо к ним приступать", — сказал Хлань.

Он добавил, что 7 марта в селе Трофимовка взорвался на взрывном устройстве мужчина. Это доказывает, что опасно передвигаться по полевым дорогам.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины требует от международных партнеров еще больше тяжелой техники. Она необходима для разминирования и обеспечения своих подразделений.

Добавим, недавно мы писали, что в пограничной с Украиной Брянской области на мине подорвались росгвардейцы.