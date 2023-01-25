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​​​​​​​На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула людина: деталі

25 січня 2023 12:49
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Внаслідок російських обстрілів 24 січня на Херсонщині загинула одна людина
На Бериславщині загинув 34-річний чоловік
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Учора, 24 січня, російські загарбники знову били по Херсону та правобережній, вільній від окупантів частині регіону. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, шість отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Обстріли Херсонщини

Протягом минулої доби російські окупаційні війська вкотре обстріляли правобережну територію Херсонської області.

Окупанти били по мирних містах і селах Херсонщини з артилерії, мінометів, ракетних систем залпового вогню і навіть танків.

Удари по Херсону

Був обстріляний і обласний центр. Під удар знову потрапили житлові квартали міста. 

Увечері внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, одна з поліклінік міста, пологовий будинок.

Крім того, постраждали як автотранспорт херсонців, так і одне іноземне судно, що перебувало на Дніпрі.

Загиблі й поранені

На жаль, не обійшлося без втрат серед мирного населення.

У одному із сіл Бериславського району внаслідок обстрілу загинув 34-річний місцевий мешканець.

Поранення і травми різного ступеню тяжкості отримали шестеро жителів Херсонської області.

Реакція влади

Херсонська обласна прокуратура уже відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів.

У кримінальній справі фігурує звинувачення у порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 20 січня російські окупаційні війська вкотре масово обстріляли правобережну територію Херсонської області. Було зафіксовано 36 обстрілів звільненої від росіян частини регіону. 

По мирних містах і селах Херсонщини окупанти били з артилерії, мінометів та ракетних систем залпового вогню. Постраждав і обласний центр. Російські війська обстріляли Херсон 11 разів. Під удар потрапили житлові квартали міста. Зафіксовані пошкодження житлових будинків.

Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення. Серед них — 15-річний підліток.

Ще дві особи підірвалися на правобережній частині Херсонської області на російській міні.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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