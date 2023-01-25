В результате российских обстрелов 24 января в Херсонской области погиб один человек

В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек: детали
Вчера, 24 января, российские захватчики снова били по Херсону и правобережной, свободной от оккупантов части региона. В результате обстрелов погиб один человек, шесть получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Обстрелы Херсонского региона
За прошедшие сутки российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли правобережную территорию Херсонской области.
Оккупанты били по мирным городам и селам региона из артиллерии, минометов, ракетных систем залпового огня и даже танков.
Удары по Херсону
Был обстрелян и областной центр. Под удар снова попали жилые кварталы города.
Вечером в результате обстрела были повреждены многоэтажки, учебное заведение, одна из поликлиник города, родильное отделение больницы.
Кроме того, пострадали как автотранспорт херсонцев, так и одно иностранное судно, находившееся на Днепре.
Погибшие и раненые
К сожалению, не обошлось без потерь среди мирного населения.
В одном из сел Бериславского района в результате обстрела погиб 34-летний местный житель.
Ранения и травмы разной степени тяжести получили шесть жителей Херсонской области.
Реакция властей
Херсонская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту обстрелов.
В уголовном деле фигурирует обвинение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что 20 января российские оккупационные войска еще раз массово обстреляли правобережную территорию Херсонской области. Были зафиксированы 36 обстрелов освобожденной от россиян части региона.
По мирным городам и селам Херсонской области оккупанты били из артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня. Пострадал и областной центр. Российские войска обстреляли Херсон 11 раз. Под удар попали жилые кварталы города. Зафиксированы повреждения жилых домов.
В результате обстрела два человека получили ранения. Среди них — 15-летний подросток.
Еще два человека подорвались на правобережной части Херсонской области на российской мине.
Фото: Херсонская областная прокуратура