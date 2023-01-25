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​​В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек: детали

25 января 2023 12:49
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В результате российских обстрелов 24 января в Херсонской области погиб один человек
В Бериславском районе погиб 34-летний мужчина
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Вчера, 24 января, российские захватчики снова били по Херсону и правобережной, свободной от оккупантов части региона. В результате обстрелов погиб один человек, шесть получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Обстрелы Херсонского региона

За прошедшие сутки российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли правобережную территорию Херсонской области.

Оккупанты били по мирным городам и селам региона из артиллерии, минометов, ракетных систем залпового огня и даже танков.

Удары по Херсону

Был обстрелян и областной центр. Под удар снова попали жилые кварталы города.

Вечером в результате обстрела были повреждены многоэтажки, учебное заведение, одна из поликлиник города, родильное отделение больницы.

Кроме того, пострадали как автотранспорт херсонцев, так и одно иностранное судно, находившееся на Днепре.

Погибшие и раненые

К сожалению, не обошлось без потерь среди мирного населения.

В одном из сел Бериславского района в результате обстрела погиб 34-летний местный житель.

Ранения и травмы разной степени тяжести получили шесть жителей Херсонской области.

Реакция властей

Херсонская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту обстрелов.

В уголовном деле фигурирует обвинение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 20 января российские оккупационные войска еще раз массово обстреляли правобережную территорию Херсонской области. Были зафиксированы 36 обстрелов освобожденной от россиян части региона.

По мирным городам и селам Херсонской области оккупанты били из артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня. Пострадал и областной центр. Российские войска обстреляли Херсон 11 раз. Под удар попали жилые кварталы города. Зафиксированы повреждения жилых домов.

В результате обстрела два человека получили ранения. Среди них — 15-летний подросток.

Еще два человека подорвались на правобережной части Херсонской области на российской мине.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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