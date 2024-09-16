Нічні вибухи в Київській області 16 вересня — що відомо

ПВО працює по ворожих цілях. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибухи лунають у Київській області зараз, уночі в понеділок, 16 вересня. У регіоні триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомляли про атаку ударних БпЛА та роботу ППО.

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Що відомо про вибухи в Київській області вночі 16 вересня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:05 через ракетну небезпеку та ударний БпЛА, який летів на схід від Василькова.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 00:53 зафіксували БпЛА в Київській області, який тримав курс на Обухів або Васильків.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 01:44 попередили про загрозу БпЛА, що прямує з південного заходу на Київ, а о 01:58 про БпЛА, що летить на столицю з півдня.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 02:56 стало відомо, що "Шахеди" з півдня летять на Бориспіль, а о 03:43 помітили рух ударних БпЛА в напрямку Броварів.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Ще о 01:51 у Київській ОВА зазначали, що в регіоні по ворожих БпЛА працюють сили ППО. О 03:23 громадянам нагадали, що повітряна тривога й робота ППО тривають, та закликали до дотримання інформаційної тиші.