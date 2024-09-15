Обстріли Миколаївщини 15 вересня — є пошкодження на підприємстві

Наслідки обстрілів по Миколаївській області. Ілюстративне фото: t.me/SA_EnergyEfficiency

Російська окупаційна армія упродовж останньої доби атакувала Миколаївську область ударними дронами та артилерією. Внаслідок ворожого обстрілу у регіоні пошкоджена інфраструктура, зокрема підприємство харчової промисловості.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

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За словами Кіма, у ніч проти 15 вересня протиповітряна оборона збила на Миколаївщині три ударних російських дрони типу Shahed 131/136.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі. Виникла пожежа на складських приміщеннях. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Водночас о 08:08, 15:15, 18:00, 18:47 14 вересня та сьогодні, 15 вересня, о 02:28 окупанти атакували fpv-дронами Куцурубську громаду та її акваторію. Також сьогодні вночі, о 01:34, ворог здійснив артилерійський обстріл громади. Постраждалих немає.