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На Київщині пенсіонер створив власний бункер за 10 тисяч гривень: деталі

14 серпня 2023 14:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині пенсіонер створив власний бункер за 10 тисяч гривень: деталі
На Київщині пенсіонер створив власний бункер за 10 тисяч гривень. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У селі Горенка Київської області 82-річний пенсіонер Петро Вірко у власному будинку збудував бомбосховище. Цікаво, що пенсіонер зробив це ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пишуть Deutsche Welle і Главком.

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За словами чоловіка, ще у 2014 році, після окупації Росією українського Криму, він відчув, що РФ може піти на Україну повномасштабною війною.

Тут було лише питання часу. А тому пан Петро і вирішив побудувати бетонне укриття у своєму будинку.

 

 

У скільки обійшлось укриття

На будівництво бомбосховища пенсіонер витратив близько 10 тисяч гривень. У так званому бункері є буржуйка, вентиляція, достатній запас їжі, води та медикаментів.

Після початку повномасштабного вторгнення у бомбосховищі жили не тільки пенсіонер з родиною, а й інші односельці.

Нагадаємо, раніше виписали, що в селі Крюківщині під Києвом чоловік з нуля побудував укриття, аби з родиною та сусідами ховатися під час повітряної тривоги. З проєктом йому допоміг друг військовий, а от всі витрати Кирило Барашков взяв на себе. Надійне сховище у кілька квадратних метрів обійшлося чоловіку приблизно у 20 тис. доларів. 

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