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В Киевской области пенсионер создал собственный бункер за 10 тысяч гривен: детали

14 августа 2023 14:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области пенсионер создал собственный бункер за 10 тысяч гривен: детали
В Киевской области пенсионер создал собственный бункер за 10 тысяч гривен. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В селе Горенко Киевской области 82-летний пенсионер Петр Вирко в собственном доме построил бомбоубежище. Интересно, что пенсионер сделал это еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишут Deutsche Welle и Главком.

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По словам мужчины, еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма он почувствовал, что РФ может пойти на Украину полномасштабной войной.

Здесь был только вопрос времени. Поэтому Петр и решил построить бетонное укрытие в своем доме.

 

 

Во сколько обошлось укрытие

На строительство бомбоубежища пенсионер потратил около 10 тысяч гривен. В так называемом бункере есть буржуйка, вентиляция, достаточный запас пищи, воды и медикаментов.

После начала полномасштабного вторжения в бомбоубежище жили не только пенсионер с семьей, но и другие односельчане.

Напомним, ранее выписали, что в селе Крюковщине под Киевом мужчина с нуля построил укрытие , чтобы с семьей и соседями прятаться во время воздушной тревоги. С проектом ему помог друг военный, а вот все расходы Кирилл Барашков взял на себя. Надежное хранилище в несколько квадратных метров обошлось мужчине примерно в 20 тыс. долларов.

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