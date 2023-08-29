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На кордоні України з Білоруссю здетонували міни: прикордонники назвали причину

29 серпня 2023 15:42
- Марія Кучеренко
На кордоні України з Білоруссю вибухнули міни: в чому причина
Наслідки детонації мін на кордоні України з Білоруссю. Фото: Беларускі Гаюн
- Марія Кучеренко

На кордоні України з Білоруссю у вівторок, 29 серпня, близько 03:30 здетонували міни на залізничному мосту. Причиною став удар блискавки. 

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.  

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Вибух на кордоні з Білоруссю 

Вибух стався рано вранці 29 серпня на залізничному мосту, який розташований за 800 метрів від залізничної станції Словечно. Тоді здетонували кілька протитанкових мін ТМ-62М.

"Повідомляється, що попередньо це сталося через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидва боки. Інформації щодо постраждалих немає", — йшлося в повідомленні Telegram-каналу "Беларускі Гаюн". 

Пізніше цю інформацію підтвердили прикордонники. За словами Демченка, через удар блискавки здетонувало кілька мін з мінно-вибухового загородження на одній з ділянок кордону з Білоруссю. 

Він зазначив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пояснив це тим, що на державному кордоні України з Білоруссю діють жорсткі обмеження щодо перебування там будь-яких осіб, окрім українських військових. 

"Мінно-вибухові загородження загрожують тільки тим, хто хоче до нас прийти з війною", — зазначив речник ДПСУ. 

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у вересні в Білорусі заплановані так звані військові навчання армії РФ. Цілком ймовірно, що Росія шукає нові приводи поновлення активних дій з північного напрямку.

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