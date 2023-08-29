На границе Украины с Беларусью взорвались мины: в чем причина

Последствия детонации мин на границе Украины с Беларусью. Фото: Белорусский Гаюн

На границе Украины с Беларусью во вторник, 29 августа, около 03:30 сдетонировали мины на железнодорожном мосту. Причиной стал удар молнии.

Об этом сообщает спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

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Взрыв произошел ранним утром 29 августа на железнодорожном мосту, который находится в 800 метрах от станции Словечно. Сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М.

"Сообщается, что предварительно это произошло из-за удара молнии. В результате взрыва повреждены опоры моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет", — идет речь в сообщении Telegram-канала "Белорусский Гаюн".

Позже эту информацию подтвердили пограничники. По словам Демченко, из-за удара молнии сдетонировало несколько мин из минно-взрывного заграждения на одном из участков границы с Беларусью.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Объяснил это тем, что на государственной границе Украины с Беларусью действуют жесткие ограничения по поводу пребывания там любых лиц, кроме украинских военных.

"Минно-взрывные заграждения угрожают только тем, кто хочет к нам прийти с войной", — отметил спикер ГПСУ.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в сентябре в Беларуси запланированы так называемые военные учения армии РФ. По всей вероятности, Россия ищет новые поводы возобновления активных действий с северного направления.