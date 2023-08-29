Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На границе Украины с Беларусью сдетонировали мины: пограничники назвали причину arrow

На границе Украины с Беларусью сдетонировали мины: пограничники назвали причину

29 августа 2023 15:42
- Мария Кучеренко
На границе Украины с Беларусью взорвались мины: в чем причина
Последствия детонации мин на границе Украины с Беларусью. Фото: Белорусский Гаюн
- Мария Кучеренко

На границе Украины с Беларусью во вторник, 29 августа, около 03:30 сдетонировали мины на железнодорожном мосту. Причиной стал удар молнии.

Об этом сообщает спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

Читайте также:

Взрыв на границе с Беларусью

Взрыв произошел ранним утром 29 августа на железнодорожном мосту, который находится в 800 метрах от станции Словечно. Сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М.

"Сообщается, что предварительно это произошло из-за удара молнии. В результате взрыва повреждены опоры моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет", — идет речь в сообщении Telegram-канала "Белорусский Гаюн".

Позже эту информацию подтвердили пограничники. По словам Демченко, из-за удара молнии сдетонировало несколько мин из минно-взрывного заграждения на одном из участков границы с Беларусью.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Объяснил это тем, что на государственной границе Украины с Беларусью действуют жесткие ограничения по поводу пребывания там любых лиц, кроме украинских военных.

"Минно-взрывные заграждения угрожают только тем, кто хочет к нам прийти с войной", — отметил спикер ГПСУ.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в сентябре в Беларуси запланированы так называемые военные учения армии РФ. По всей вероятности, Россия ищет новые поводы возобновления активных действий с северного направления.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз