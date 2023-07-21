На кордоні викрили ухилянта, який ховався в ліжку далекобійника

Прикордонник знайшов ухилянта в ліжку далекобійника. Фото: ДПСУ

Прикордонники Волинського загону виявили 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Зазначається, що чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, викрили на пункті пропуску "Ягодин".

"Перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, котрий тишком-нишком сидів під ковдрою на спальному місці. 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій-далекобійник. Як з'ясували правоохоронці, за свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів США", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

На ухилянта склали адміністративний протокол. Перевізнику ж "світить" кримінальна відповідальність за скоєне.

Нагадаємо, що Святошинська окружна прокуратура викрила 35-річного мешканця столиці в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України. Таке "задоволення" обходилося ухилянтам за 3 800 доларів США.