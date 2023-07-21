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На границе разоблачили уклониста, который прятался в постели дальнобойщика

21 июля 2023 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На границе разоблачили уклониста, который прятался в постели дальнобойщика
Пограничник нашел уклониста в постели дальнобойщика. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонист заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Отмечается, что мужчину, пытавшегося незаконно уехать за границу, разоблачили на пункте пропуска "Ягодин".

"Проверяя кабину, пограничник наткнулся на мужчину, который исподтишка сидел под одеялом на спальном месте. 35-летний киевлянин, не имея законных оснований для выезда за границу, решил попасть туда незаконным способом. И помочь ему в этом согласился водитель-дальнобойщик. Как выяснили стражи порядка, за свою услугу перевозчик взял плату в размере 5 тысяч долларов США", — говорится в сообщении ГНСУ.

На уклониста составили административный протокол. Перевозчику же "светит" уголовная ответственность за содеянное.

Напомним, что Святошинская окружная прокуратура разоблачила 35-летнего жителя столицы в организации незаконной схемы переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины. Такое "удовольствие" обходилось уклоняющимся за 3 800 долларов США.

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