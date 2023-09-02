На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка: є загиблі та поранені

Військові у Вірменії. Фото: armeniasputnik.am

На кордоні між Вірменією та Азербайджаном стався новий військовий інцидент. У п'ятницю, 1 вересня, на північний захід від Нагірного Карабаху сталася стрілянина, внаслідок якої троє солдатів загинули.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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У повідомленні йдеться, що вірменське військове відомство стверджує, що троє їхніх військових загинули внаслідок сильного обстрілу біля азербайджанського кордону. Ще одного солдата поранили, і його стан вкрай тяжкий. Обстріл, як зазначається, стався поряд із поселеннями Сотк та Норабак, приблизно за 8 км від кордону.

Проте азербайджанська сторона заявляє, що вірменські війська розпочали стрілянину по їхніх позиціях у цій зоні. За їхніми словами, дрони атакували азербайджанських військових у районі Кельбакара, через що троє отримали поранення.

Влада Азербайджану також говорить про переміщення Вірменією додаткових озброєних підрозділів до цієї області.

Також повідомляється, що вранці 1 вересня виникло загострення на позиціях біля села Сотк у районі Варденіс, яке пізніше поширилося і на територію біля села Норабак у тому самому районі. Згідно з повідомленнями з оборонного департаменту, Азербайджан активно використовував стрілецьке озброєння та міномети для обстрілу.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану відкрили вогонь у напрямку спостерігачів ЄС. У Європейському Союзі спростували цю інформацію.

Також ми повідомляли, що Росія продовжує знаходити способи нагадати Вірменії та Азербайджану про необхідність військової та дипломатичної присутності Москви на Південному Кавказі. Так, міністри закордонних справ трьох держав зустрілися в Москві 25 липня для переговорів щодо Нагірного Карабаху.