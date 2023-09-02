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На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: есть погибшие и раненые

2 сентября 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: есть погибшие и раненые
Военные в Армении. Фото: armeniasputnik.am
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На границе между Арменией и Азербайджаном произошел новый военный инцидент. В пятницу, 1 сентября, к северо-западу от Нагорного Карабаха случилась перестрелка, в результате которой трое солдат погибли.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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В сообщении говорится, что армянское военное ведомство утверждает, что трое их военных погибли в результате сильного обстрела возле азербайджанской границы. Еще одного солдата ранили, и его состояние крайне тяжелое. Обстрел, как отмечается, произошел рядом с поселениями Сотк и Норабак, примерно в 8 км от границы.

Однако азербайджанская сторона заявляет, что армянские войска начали стрельбу по их позициям в этой зоне. По их словам, дроны атаковали азербайджанских военных в районе Кельбакара, из-за чего трое получили ранения. 

Власти Азербайджана также говорят о перемещении Арменией дополнительных вооруженных подразделений в эту область.

Также сообщается, что утром 1 сентября возникло обострение на позициях около деревни Сотк в районе Варденис, которое позднее распространилось и на территорию возле деревни Норабак в том же районе. Согласно сообщениям из оборонного департамента, Азербайджан активно использовал стрелковое вооружение и минометы для обстрела.

Напомним, что в Министерстве обороны Армении заявили, что военные Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей ЕС. В Европейском Союзе опровергли эту информацию.

Также мы сообщали, что Россия продолжает находить способы напомнить Армении и Азербайджану о необходимости военного и дипломатического присутствия Москвы на Южном Кавказе. Так, министры иностранных дел трех государств встретились в Москве 25 июля для переговоров по Нагорному Карабаху.

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