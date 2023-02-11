В Луганській області затримали колаборанта, який ремонтував техніку росіян

На Луганщині спіймали колаборанта: чоловік ремонтував військову техніку росіян
На деокупованій території Луганської області правоохоронці виявили колаборанта. Чоловік ремонтував техніку росіян, розвантажував боєприпаси і возив загарбників на позиції.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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Луганський колаборант
У деокупованому селі Невське Сватівського району Луганської області був затриманий місцевий житель, який працював на російських окупантів.
Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1 КК України).
Чим займався зрадник
За інформацією правоохоронців, чоловік добровільно пішов на співпрацю із росіянами.
Він розселяв окупантів у власному та сусідніх будинках.
Крім того, колаборант за власною ініціативою ремонтував пошкоджені БТРи, бойові та легкові машини російських загарбників.
Також чоловік возив окупантів на позиції і розвантажував боєприпаси.
Нагадаємо, у кінці січня СБУ затримала двох колишніх "посадовців", створених окупантами "отделений пенсионного фонда "ЛНР" у захоплених раніше Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.
Фото: Луганська обласна прокуратура