В Луганській області затримали колаборанта, який ремонтував техніку росіян

Зраднику оголосили підозру

На деокупованій території Луганської області правоохоронці виявили колаборанта. Чоловік ремонтував техніку росіян, розвантажував боєприпаси і возив загарбників на позиції.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Луганський колаборант

У деокупованому селі Невське Сватівського району Луганської області був затриманий місцевий житель, який працював на російських окупантів.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1 КК України).

Чим займався зрадник

За інформацією правоохоронців, чоловік добровільно пішов на співпрацю із росіянами.

Він розселяв окупантів у власному та сусідніх будинках.

Крім того, колаборант за власною ініціативою ремонтував пошкоджені БТРи, бойові та легкові машини російських загарбників.

Також чоловік возив окупантів на позиції і розвантажував боєприпаси.

Нагадаємо, у кінці січня СБУ затримала двох колишніх "посадовців", створених окупантами "отделений пенсионного фонда "ЛНР" у захоплених раніше Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

Фото: Луганська обласна прокуратура