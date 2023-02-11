В Луганской области задержан коллаборант, который ремонтировал технику россиян

В Луганской области поймали коллаборанта: мужчина ремонтировал военную технику россиян
На деоккупированной территории Луганской области правоохранители обнаружили коллаборанта. Мужчина ремонтировал технику россиян, разгружал боеприпасы и возил захватчиков на позиции.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Луганский коллаборант
В деоккупированном селе Невское Сватовского района Луганской области был задержан местный житель, работавший на российских оккупантов.
Мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.7 ст. 111-1 УК Украины).
Чем занимался предатель
По информации правоохранителей, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.
Он расселял оккупантов в собственном и соседних домах.
Кроме того, коллаборант по собственной инициативе ремонтировал поврежденные БТРы, боевые и легковые машины российских захватчиков.
Также мужчина возил оккупантов на позиции и разгружал боеприпасы.
Напомним, в конце января СБУ задержала двух бывших "должностных лиц", созданных оккупантами "отделений пенсионного фонда "ЛНР" в захваченных ранее Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.
Фото: Луганская областная прокуратура