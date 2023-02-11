В Луганской области задержан коллаборант, который ремонтировал технику россиян

Предателю объявили подозрение

На деоккупированной территории Луганской области правоохранители обнаружили коллаборанта. Мужчина ремонтировал технику россиян, разгружал боеприпасы и возил захватчиков на позиции.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Луганский коллаборант

В деоккупированном селе Невское Сватовского района Луганской области был задержан местный житель, работавший на российских оккупантов.

Мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.7 ст. 111-1 УК Украины).

Чем занимался предатель

По информации правоохранителей, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.

Он расселял оккупантов в собственном и соседних домах.

Кроме того, коллаборант по собственной инициативе ремонтировал поврежденные БТРы, боевые и легковые машины российских захватчиков.

Также мужчина возил оккупантов на позиции и разгружал боеприпасы.

Напомним, в конце января СБУ задержала двух бывших "должностных лиц", созданных оккупантами "отделений пенсионного фонда "ЛНР" в захваченных ранее Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

Фото: Луганская областная прокуратура