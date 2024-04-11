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На Луганщині загинув пресофіцер Міноборони РФ, який супроводжував пропагандистів, — ЗМІ

11 квітня 2024 14:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Луганщині загинув пресофіцер Міноборони РФ, який супроводжував пропагандистів, — ЗМІ
Євгеній Половодов. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Поблизу населеного пункту Кремінна на Луганщині загинув пресофіцер Міноборони Росії Євгеній Половодов. Він, як відомо, супроводжував пропагандистів Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК). 

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на сюжет ВДТРК. 

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Що відомо

Зазначається, що 10 квітня росіяни Денис Шум та Артем Юндас знімали пропагандитський сюжет на окупованих територіях. Під час зйомок вони потрапили під обстріл біля Кремінної. У той момент їх якраз супроводжував Половодов. 

Останній, як відомо, отримав смертельні поранення. Він був старшим пресофіцером угруповання військ "Захід". Йому було 33 роки. 

Нагадаємо, у лютому цього року під час обстрілу Лисичанська загинули деякі чиновники РФ і так званої ЛНР, а також колаборант. 

Також ми писали, що під час удару Сил оборони України по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. 

війна
росіяни
Луганська область
окупанти
війна в Україні

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