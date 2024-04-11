На Луганщині загинув пресофіцер Міноборони РФ, який супроводжував пропагандистів, — ЗМІ
Поблизу населеного пункту Кремінна на Луганщині загинув пресофіцер Міноборони Росії Євгеній Половодов. Він, як відомо, супроводжував пропагандистів Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК).
Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на сюжет ВДТРК.
Що відомо
Зазначається, що 10 квітня росіяни Денис Шум та Артем Юндас знімали пропагандитський сюжет на окупованих територіях. Під час зйомок вони потрапили під обстріл біля Кремінної. У той момент їх якраз супроводжував Половодов.
Останній, як відомо, отримав смертельні поранення. Він був старшим пресофіцером угруповання військ "Захід". Йому було 33 роки.
Нагадаємо, у лютому цього року під час обстрілу Лисичанська загинули деякі чиновники РФ і так званої ЛНР, а також колаборант.
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