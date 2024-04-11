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В Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов, — СМИ

11 апреля 2024 14:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов, — СМИ
Евгений Половодов. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вблизи населенного пункта Кременная в Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны России Евгений Половодов. Он, как известно, сопровождал пропагандистов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на сюжет ВГТРК.

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Что известно

Отмечается, что10 апреля россияне Денис Шум и Артем Юндас снимали пропагандитский сюжет на оккупированных территориях. Во время съемок они попали под обстрел возле Кременной. В тот момент их как раз сопровождал Половодов.

Последний, как известно, получил смертельные ранения. Он был старшим пресс-офицером группировки войск "Запад". Ему было 33 года.

Напомним, в феврале этого года при обстреле Лисичанска погибли некоторые чиновники РФ и так называемой ЛНР, а также коллаборант.

Также мы писали, что во время удара Сил обороны Украины по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко.

война
россияне
Луганская область
оккупанты
война в Украине

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