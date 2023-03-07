Філія стане структурним підрозділом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

У Самборі, що на Львівщині, відкриють філію Вищого військового навчального закладу — Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Сьогодні, 7 березня, підписали меморандум про гарантії та взаєморозуміння щодо функціонування вищої школи професійної підготовки військових кадрів.

"Це буде ще один важливий вклад нашої області у забезпечення потреб держави в безпеці та обороні. Вмотивовані хлопці й дівчата ставатимуть тут надійними та професійними військовими, перейматимуть досвід від провідних українських спеціалістів та іноземних фахівців. У цьому навчальному закладі поєднуватимуть традиції класичної європейської та національної військових шкіл", — зазначив він.

Нагадаємо, добровольці, які обирають військову службу за контрактом, можуть самостійно обрати конкретну бригаду та військову частину, де вони хотіли б нести службу.

Раніше ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.