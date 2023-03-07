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На Львівщині запрацює ще один військовий заклад

7 березня 2023 15:12
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині, відкриють філію Вищого військового навчального закладу  — Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Філія стане структурним підрозділом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Самборі, що на Львівщині, відкриють філію Вищого військового навчального закладу — Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Сьогодні, 7 березня, підписали меморандум про гарантії та взаєморозуміння щодо функціонування вищої школи професійної підготовки військових кадрів. 

"Це буде ще один важливий вклад нашої області у забезпечення потреб держави в безпеці та обороні. Вмотивовані хлопці й дівчата ставатимуть тут надійними та професійними військовими, перейматимуть досвід від провідних українських спеціалістів та іноземних фахівців. У цьому навчальному закладі поєднуватимуть традиції класичної європейської та національної військових шкіл", —  зазначив він.

Нагадаємо, добровольці, які обирають військову службу за контрактом, можуть самостійно обрати конкретну бригаду та військову частину, де вони хотіли б нести службу. 

Раніше ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю. 

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