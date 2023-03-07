Во Львовской области откроют филиал Высшего военного учебного заведения — Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
В Самборе Львовской области откроют филиал Высшего военного учебного заведения — Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
-
США и ЕС могут ввести санкции против алмазной индустрии рф
Сегодня, 7 марта, был подписан меморандум о гарантиях и взаимопонимании относительно функционирования высшей школы профессиональной подготовки военных кадров.
"Это будет еще один важный вклад нашей области в обеспечение нужд государства в безопасности и обороне. Мотивированные ребята будут становиться здесь надежными и профессиональными военными, перенимать опыт от ведущих украинских специалистов и иностранных специалистов. В этом учебном заведении будут совмещаться традиции классической европейской и национальной военных школ ", — отметил он.
Напомним, добровольцы, выбирающие военную службу по контракту, могут самостоятельно выбрать конкретную бригаду и воинскую часть , где они хотели бы нести службу.
Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.