Во Львовской области откроют филиал Высшего военного учебного заведения — Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Филиал станет структурным подразделением Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

В Самборе Львовской области откроют филиал Высшего военного учебного заведения — Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сегодня, 7 марта, был подписан меморандум о гарантиях и взаимопонимании относительно функционирования высшей школы профессиональной подготовки военных кадров.

"Это будет еще один важный вклад нашей области в обеспечение нужд государства в безопасности и обороне. Мотивированные ребята будут становиться здесь надежными и профессиональными военными, перенимать опыт от ведущих украинских специалистов и иностранных специалистов. В этом учебном заведении будут совмещаться традиции классической европейской и национальной военных школ ", — отметил он.

Напомним, добровольцы, выбирающие военную службу по контракту, могут самостоятельно выбрать конкретную бригаду и воинскую часть , где они хотели бы нести службу.

Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.