Маріуполь — росіяни будують в місті житло на продаж на місці зруйнованих будинків

Будівництво житла у Маріуполі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни заявили про будівництво 3,5 тисячі нових квартир на продаж. Жителі, які втратили свої квартири через бойові дії, не зможуть отримати нове житло безплатно, їм пропонують лише купити його за захмарними цінами.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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У відомстві розповіли, що на місцевих пропагандистських каналах окупанти випускають ролики про "інвестиційні проєкти" у Маріуполі, завдяки яким ніби-то з'явиться 3,5 тисячі нових квартир. Однак є нюанс — усі вони для продажу.

"Зокрема, по вулиці Бахчиванджи, 7А загарбники знесли багатоквартирний 9-поверховий будинок. Тепер зводять новий, але жителі, які мали тут квартири, нові не отримають. Їм доведеться їх купувати, але грошей для цього у людей немає", — йдеться у повідомленні.

Водночас у міській раді зазначили, що ціни на іпотечні квартири непідйомні для маріупольців, які залишилися без нічого через російське вторгнення. Відомо, що ціни на однокімнатні квартири стартують з 82 тисяч доларів.

"Тож зрозуміло, що усе це будується для росіян, щоб деукраїнізувати захоплене місто. А про десятки тисяч місцевих маріупольців, у яких зруйноване житло, загарбники вже й не згадують. Вони зносять будинки, змінюють юридичні адреси та залишають людей на вулиці", — наголосили у Маріупольській міській раді.