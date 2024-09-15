Мариуполь — россияне строят в городе жилье на продажу на месте разрушенных домов

На месте разрушенных домов в Мариуполе россияне строят жилье для продажи
Во временно оккупированном Мариуполе россияне заявили о строительстве 3,5 тысячи новых квартир на продажу. Жители, потерявшие свои квартиры из-за боевых действий, не смогут получить новое жилье бесплатно, им предлагают только купить его по заоблачным ценам.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
Российское строительство квартир в Мариуполе
В ведомстве рассказали, что на местных пропагандистских каналах оккупанты выпускают ролики об "инвестиционных проектах" в Мариуполе, благодаря которым якобы появится 3,5 тысячи новых квартир. Однако есть нюанс — все они для продажи.
"В частности, по улице Бахчиванджи, 7А захватчики снесли многоквартирный 9-этажный дом. Теперь строят новый, но жители, которые имели здесь квартиры, новые не получат. Им придется их покупать, но денег для этого у людей нет", — говорится в сообщении.
В то же время в городском совете отметили, что цены на ипотечные квартиры неподъемны для оставшихся без ничего из-за российского вторжения мариупольцев. Известно, что цены на однокомнатные квартиры стартуют от 82 тысячи долларов.
"Поэтому понятно, что все это строится для россиян, чтобы деукраинизировать захваченный город. А о десятках тысяч местных мариупольцев, у которых разрушено жилье, захватчики, уже не вспоминают. Они сносят дома, меняют юридические адреса и оставляют людей на улице", — подчеркнули в Мариупольском городском совете.
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