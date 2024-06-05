Обстріл Нікопольщини 5 червня - що відомо, фото

Наслідки удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня 5 червня російський агресор тричі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області з артилерії. Крім того, він десять разів завдав ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл Нікопольщини 5 червня — що відомо

Внаслідок ударів постраждали Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Поранення отримали двоє чоловіків віком 24 і 48 років. Вони лікуватимуться вдома.

Наслідки удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджені п’ятиповерховий будинок, понад півтора десятка приватних будинків, та чотири господарські споруди. Ще було пошкоджено навантажувач, автобус і кілька автомобілів, два з яких зайнялися, але пожежу вдалося загасити.

Наслідки удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також постраждали адміністративна будівля, бібліотека, два магазини, їдальня, релігійна установа та чотири споруди, які не використовувалися.

Крім того, пошкоджено теплицю, гаражі, газогін і лінії електропередач.

Наслідки удару. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, раніше росіяни поцілили дронами в будівлі двох приватних підприємств Нікополя та крамницю.

Також не так давно під час обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє оглядачів-ремонтників вагонів "Укрзалізниці".