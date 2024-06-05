На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район
5 июня российский агрессор трижды обстрелял Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии. Кроме того, он десять раз нанес удары дронами-камикадзе.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Никопольщины 5 июня — что известно
В результате ударов пострадали Никополь, Мировская и Покровская громады.
Ранения получили двое мужчин в возрасте 24 и 48 лет. Они будут лечиться дома.
Повреждены пятиэтажное здание, более полутора десятков частных домов и четыре хозяйственных постройки. Еще был поврежден погрузчик, автобус и несколько автомобилей, два из которых загорелись, но пожар удалось потушить.
Также пострадали административное здание, библиотека, два магазина, столовая, религиозное учреждение и четыре неиспользовавшихся сооружения.
Кроме того, повреждены теплица, гаражи, газопровод и линии электропередач.
Напомним, ранее россияне попали дронами в здания двух частных предприятий Никополя и магазин.
Также не так давно во время обстрела на Днепропетровщине погибли два обозревателя-ремонтника вагонов "Укрзализныци".
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