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На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район

5 июня 2024 20:02
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Обстрел Никопольщины 5 июня.
Последствия удара. Фото: Днепропетровская ОВА
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

5 июня российский агрессор трижды обстрелял Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии. Кроме того, он десять раз нанес удары дронами-камикадзе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район - фото 1
Последствия удара. Фото: Днепропетровская ОВА

Обстрел Никопольщины 5 июня — что известно

В результате ударов пострадали Никополь, Мировская и Покровская громады.

Ранения получили двое мужчин в возрасте 24 и 48 лет. Они будут лечиться дома.

На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район - фото 2
Последствия удара. Фото: Днепропетровская ОВА

Повреждены пятиэтажное здание, более полутора десятков частных домов и четыре хозяйственных постройки. Еще был поврежден погрузчик, автобус и несколько автомобилей, два из которых загорелись, но пожар удалось потушить.

На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район - фото 3
Последствия удара. Фото: Днепропетровская ОВА

Также пострадали административное здание, библиотека, два магазина, столовая, религиозное учреждение и четыре неиспользовавшихся сооружения.

Кроме того, повреждены теплица, гаражи, газопровод и линии электропередач.

На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район - фото 4
Последствия удара. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, ранее россияне попали дронами в здания двух частных предприятий Никополя и магазин.

Также не так давно во время обстрела на Днепропетровщине погибли два обозревателя-ремонтника вагонов "Укрзализныци".

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