На Нікопольщині протягом дня лунали вибухи — в ОВА назвали кількість обстрілів та руйнування

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська протягом дня 18 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Вони випустили по району близько півтора десятка безпілотників та обстріляли з артилерії. Через ворожий удар пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні оселі, господарські споруди, магазини, авто, інфраструктурний обʼєкт тощо.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram в неділю, 24 березня.

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Як вказав Лисак, ворог тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і випустив півтора десятка дронів по району. Загалом сталося 18 атак. Вибухи протягом дня лунали у Нікополі, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів, однак пошкоджено багатоквартирний будинок, сім приватних осель, дві господарські споруди та гаражі.

Знищений гараж через обстріл. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Руйнування в будинку. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Знищений гараж через обстріл. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Побиті два приватні підприємства, інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач", — додав Лисак.

Очільник ОВА зазначив, що вдень бійці ПвК "Схід" ліквідували дрон РФ у Павлоградському районі.

Побите авто. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Руйнування в приватному будинку. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Побите авто. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 17 березня окупанти протягом завдали вісім ударів дронами по Нікополю. Крім того, вони атакували місто та район з важкої артилерії.

Також атака сталася і 14 березня. Тоді ворог протягом дня обстрілював Нікополь, внаслідок чого поранення дістали п'ять осіб.