На Нікопольщині протягом дня лунали вибухи — в ОВА назвали кількість обстрілів та руйнування
Російські війська протягом дня 18 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Вони випустили по району близько півтора десятка безпілотників та обстріляли з артилерії. Через ворожий удар пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні оселі, господарські споруди, магазини, авто, інфраструктурний обʼєкт тощо.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram в неділю, 24 березня.
Російський удар по Нікопольщині 24 березня
Як вказав Лисак, ворог тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і випустив півтора десятка дронів по району. Загалом сталося 18 атак. Вибухи протягом дня лунали у Нікополі, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.
На щастя, обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів, однак пошкоджено багатоквартирний будинок, сім приватних осель, дві господарські споруди та гаражі.
"Побиті два приватні підприємства, інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач", — додав Лисак.
Очільник ОВА зазначив, що вдень бійці ПвК "Схід" ліквідували дрон РФ у Павлоградському районі.
Нагадаємо, 17 березня окупанти протягом завдали вісім ударів дронами по Нікополю. Крім того, вони атакували місто та район з важкої артилерії.
Також атака сталася і 14 березня. Тоді ворог протягом дня обстрілював Нікополь, внаслідок чого поранення дістали п'ять осіб.
Читайте Новини.LIVE!