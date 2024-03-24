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На Нікопольщині протягом дня лунали вибухи — в ОВА назвали кількість обстрілів та руйнування

24 березня 2024 20:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Нікопольщині протягом дня лунали вибухи — в ОВА назвали кількість обстрілів та руйнування
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська протягом дня 18 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Вони випустили по району близько півтора десятка безпілотників та обстріляли з артилерії. Через ворожий удар пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні оселі, господарські споруди, магазини, авто, інфраструктурний обʼєкт тощо.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram в неділю, 24 березня.

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Як вказав Лисак, ворог тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і випустив півтора десятка дронів по району. Загалом сталося 18 атак. Вибухи протягом дня лунали у Нікополі, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.

На щастя, обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів, однак пошкоджено багатоквартирний будинок, сім приватних осель, дві господарські споруди та гаражі.

Знищений гараж через обстріл
Знищений гараж через обстріл. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Знищений гараж через обстріл
Знищений гараж через обстріл. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Побиті два приватні підприємства, інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач", — додав Лисак.

Очільник ОВА зазначив, що вдень бійці ПвК "Схід" ліквідували дрон РФ у Павлоградському районі. 

Побите авто
Побите авто. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Руйнування в приватному будинку
Руйнування в приватному будинку. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Побите авто
Побите авто. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Скриншот допису Лисака
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 17 березня окупанти протягом завдали вісім ударів дронами по Нікополю. Крім того, вони атакували місто та район з важкої артилерії.

Також атака сталася і 14 березня. Тоді ворог протягом дня обстрілював Нікополь, внаслідок чого поранення дістали п'ять осіб. 

війна
вибух
росіяни
Україна
Дніпропетровська область
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Нікополь
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атака

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