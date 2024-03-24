На Никопольщине в течение дня раздавались взрывы — в ОВА назвали количество обстрелов и разрушения

Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в течение дня 18 раз атаковали Никопольщину Днепропетровской области. Они выпустили по району около полутора десятков беспилотников и обстреляли из артиллерии. Из-за вражеского удара поврежден многоквартирный дом, частные дома, хозяйственные постройки, магазины, авто, инфраструктурный объект и т.д.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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Как указал Лысак, враг трижды обстрелял Никопольщину из артиллерии и выпустил полтора десятка дронов по району. Всего произошло 18 атак. Взрывы звучали в Никополе, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах.

К счастью, обошлось без пострадавших среди местных жителей, однако поврежден многоквартирный дом, семь частных домов, две хозяйственных постройки и гаражи.

Уничтоженный гараж из-за обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Разрушение в доме. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Уничтоженный гараж из-за обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Побиты два частных предприятия, инфраструктурный объект, магазин, автомобили, линии электропередач", — добавил Лысак.

Глава ОВА отметил, что днем бойцы ВзК "Схід" ликвидировали дрон РФ в Павлоградском районе.

Разбитое авто. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Разрушение в частном доме. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Разбитое авто. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Скриншот сообщения Лисака

Напомним, 17 марта оккупанты нанесли восемь ударов дронами по Никополю. Кроме того, они атаковали город и район из тяжелой артиллерии.

Также атака произошла и 14 марта. Тогда враг в течение дня обстреливал Никополь, в результате чего ранения получили пять человек.