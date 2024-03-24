На Никопольщине в течение дня раздавались взрывы — в ОВА назвали количество обстрелов и разрушения
Российские войска в течение дня 18 раз атаковали Никопольщину Днепропетровской области. Они выпустили по району около полутора десятков беспилотников и обстреляли из артиллерии. Из-за вражеского удара поврежден многоквартирный дом, частные дома, хозяйственные постройки, магазины, авто, инфраструктурный объект и т.д.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 24 марта.
Российский удар по Никопольщине 24 марта
Как указал Лысак, враг трижды обстрелял Никопольщину из артиллерии и выпустил полтора десятка дронов по району. Всего произошло 18 атак. Взрывы звучали в Никополе, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах.
К счастью, обошлось без пострадавших среди местных жителей, однако поврежден многоквартирный дом, семь частных домов, две хозяйственных постройки и гаражи.
"Побиты два частных предприятия, инфраструктурный объект, магазин, автомобили, линии электропередач", — добавил Лысак.
Глава ОВА отметил, что днем бойцы ВзК "Схід" ликвидировали дрон РФ в Павлоградском районе.
Напомним, 17 марта оккупанты нанесли восемь ударов дронами по Никополю. Кроме того, они атаковали город и район из тяжелой артиллерии.
Также атака произошла и 14 марта. Тогда враг в течение дня обстреливал Никополь, в результате чего ранения получили пять человек.
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