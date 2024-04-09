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На Одещині пролунали вибухи — що відомо про чергову атаку БпЛА

9 квітня 2024 02:13
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи на Одещині зараз 9 квітня — що відомо про чергову атаку БпЛА
РФ атакувала Одещину ударними БпЛА. Фото ілюстративне: mil.in.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі у вівторок, 9 квітня, в Одеській області пролунали вибухи. Ворог укотре атакує регіон ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Що відомо про атаку БпЛА на Одещину вночі 9 квітня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:25. О 01:27 військові попередили, що в напрямку півдня Одещини з Чорного моря рухаються БпЛА. О 01:33 стало відомо, що дрони летять на Затоку.

О 01:43 у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що БпЛА на півночі Миколаївщини та Одещини рухаються в західному напрямку, а "Шахеди" на півдні Одещини прямують на північ.

На Одещині пролунали вибухи — що відомо про чергову атаку БпЛА - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Близько 02:02 на Одещині пролунали вибухи. ППО працювала по ворожих цілях.

Оновлено: Станом на 02:25 кілька груп БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей у північно-західному напрямку. 

На Одещині пролунали вибухи — що відомо про чергову атаку БпЛА - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: Станом на 02:55 "Шахеди" на півночі Одещини тримають курс на Вінниччину. 

На Одещині пролунали вибухи — що відомо про чергову атаку БпЛА - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі 9 квітня пролунали вибухи на Полтавщині. Перед цим військові попереджали громадян, що на території області є ворожі дрони, які тримають курс на Полтаву.

Також РФ атакувала ударними дронами Одещину вночі 8 квітня. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено логістично-транспортний об'єкт та АЗС.     

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