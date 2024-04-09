Вибухи на Одещині зараз 9 квітня — що відомо про чергову атаку БпЛА

РФ атакувала Одещину ударними БпЛА. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Уночі у вівторок, 9 квітня, в Одеській області пролунали вибухи. Ворог укотре атакує регіон ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:25. О 01:27 військові попередили, що в напрямку півдня Одещини з Чорного моря рухаються БпЛА. О 01:33 стало відомо, що дрони летять на Затоку.

О 01:43 у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що БпЛА на півночі Миколаївщини та Одещини рухаються в західному напрямку, а "Шахеди" на півдні Одещини прямують на північ.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Близько 02:02 на Одещині пролунали вибухи. ППО працювала по ворожих цілях.

Оновлено: Станом на 02:25 кілька груп БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей у північно-західному напрямку.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: Станом на 02:55 "Шахеди" на півночі Одещини тримають курс на Вінниччину.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі 9 квітня пролунали вибухи на Полтавщині. Перед цим військові попереджали громадян, що на території області є ворожі дрони, які тримають курс на Полтаву.

Також РФ атакувала ударними дронами Одещину вночі 8 квітня. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено логістично-транспортний об'єкт та АЗС.