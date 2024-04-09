Вибухи на Полтавщині зараз 9 квітня

На Полтавщині пролунали вибухи
9 квітня 2024 01:55
На Полтавщині пролунали вибухи
Вибухи пролунали у Полтавській області вночі у вівторок, 9 квітня. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Суспільне.
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"У Полтавській області пролунав вибух", — повідомили журналісти.
В області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників в області.
"Шахеди" у Полтавській області — курсом на Полтаву", — заявили Повітряні Силі.
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