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На Полтавщині пролунали вибухи

9 квітня 2024 01:55
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи на Полтавщині зараз 9 квітня
На Полтавщині пролунали вибухи
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи пролунали у Полтавській області вночі у вівторок, 9 квітня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи на Полтавщині 9 квітня

"У Полтавській області пролунав вибух", — повідомили журналісти.

В області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників в області.

"Шахеди" у Полтавській області — курсом на Полтаву", — заявили Повітряні Силі.

вибух
Полтава
війна в Україні
атака

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