Вибухи на Полтавщині зараз 9 квітня

На Полтавщині пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Полтавській області вночі у вівторок, 9 квітня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи на Полтавщині 9 квітня

"У Полтавській області пролунав вибух", — повідомили журналісти.

В області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників в області.

"Шахеди" у Полтавській області — курсом на Полтаву", — заявили Повітряні Силі.