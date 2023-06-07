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На окупованій Херсонщині люди з дахів благають про допомогу: емоційне відео

7 червня 2023 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На окупованій Херсонщині люди з дахів благають про допомогу: емоційне відео
Люди на даху будинку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На тимчасово окупованій частині Херсонської області люди на дахах благають про допомогу. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти. 

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Люди благають про допомогу

Українські військові зняли відео на дрон. Місцеві мешканці окупованої частини Херсонської області благали про допомогу, коли побачили його. 

Окупаційна влада цинічно заявляє, що їм не надходило жодного прохання про допомогу. 

За інформацією Telegram-каналу "Блискавка", військовим з 406-ї бригади вдалося дроном передати людям в Олешках пляшки з водою.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини з Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти. Глава держави наголосив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Додамо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

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